Тюменцы могут стать частью команды молодежного политического резерва

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени открыта регистрация на проект "Молодежный политический резерв". Он позволит молодым людям от 16 до 30 лет получить необходимые навыки для начала политической карьеры и поддержку на ближайших выборах, сообщают организаторы.

Для участников проведут встречи со спикерами федерального уровня, а также молодые люди разработают предвыборную кампанию, на которую получат материальную поддержку.

Зарегистрироваться необходимо по ссылке до 27 сентября. Подробная информация - в группе "Молодежный политический резерв" во ВКонтакте.