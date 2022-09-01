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Тюменцы могут стать частью команды молодежного политического резерва

Общество, 15:43 18 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени открыта регистрация на проект "Молодежный политический резерв". Он позволит молодым людям от 16 до 30 лет получить необходимые навыки для начала политической карьеры и поддержку на ближайших выборах, сообщают организаторы.

Для участников проведут встречи со спикерами федерального уровня, а также молодые люди разработают предвыборную кампанию, на которую получат материальную поддержку.

Зарегистрироваться необходимо по ссылке до 27 сентября. Подробная информация - в группе "Молодежный политический резерв" во ВКонтакте.

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# карьера , молодежь

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