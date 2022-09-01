Тюменцы могут стать частью команды молодежного политического резерва
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
В Тюмени открыта регистрация на проект "Молодежный политический резерв". Он позволит молодым людям от 16 до 30 лет получить необходимые навыки для начала политической карьеры и поддержку на ближайших выборах, сообщают организаторы.
Для участников проведут встречи со спикерами федерального уровня, а также молодые люди разработают предвыборную кампанию, на которую получат материальную поддержку.
Зарегистрироваться необходимо по ссылке до 27 сентября. Подробная информация - в группе "Молодежный политический резерв" во ВКонтакте.