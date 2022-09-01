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В Тюменской области создали интерактивную фольклорную карту

Общество, 12:32 18 сентября 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Интерактивную фольклорную карту Тюменской области создали участники ансамбля "Росстань". Презентация состоится в Конторе пароходства 16 часов 26 сентября. Вход свободный, сообщает информационный центр правительства региона.

В программе презентации будет визуальная демонстрация основных разделов сайта, а также выступление творческих коллективов города Тюмени и Тюменской области, в исполнении которых прозвучат песенные фольклорные образцы Викуловского района.

В карту уже загружено более 700 образцов народных песен. Их записали в экспедициях по 44 деревням Викуловского района с 1986 по 2022 годы.

Отметим, что сайт создан в рамках проекта Folk-пространство "Перекресток традиций", который в 2021 году получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

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# ансамбль , песни , фольклор

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