Парковку у технопарка в Тюмени перекроют на три дня

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Парковка у тюменского технопарка будет недоступна для автомобилистов с 20 по 22 сентября – на время проведения Тюменского нефтегазового форума.

"В целях безопасности будет прекращено общее пользование парковками, расположенными у здания тюменского технопарка (ул. Республики, 142)", – рассказали в администрации города.

Участников дорожного движения просят заранее планировать маршруты и места для парковки, соблюдать Правила дорожного движения.