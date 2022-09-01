Парковку у технопарка в Тюмени перекроют на три дня
| Фото: администрация Тюмени
Парковка у тюменского технопарка будет недоступна для автомобилистов с 20 по 22 сентября – на время проведения Тюменского нефтегазового форума.
"В целях безопасности будет прекращено общее пользование парковками, расположенными у здания тюменского технопарка (ул. Республики, 142)", – рассказали в администрации города.
Участников дорожного движения просят заранее планировать маршруты и места для парковки, соблюдать Правила дорожного движения.