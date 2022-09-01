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Парковку у технопарка в Тюмени перекроют на три дня

Общество, 20:55 19 сентября 2022

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Парковка у тюменского технопарка будет недоступна для автомобилистов с 20 по 22 сентября – на время проведения Тюменского нефтегазового форума.

"В целях безопасности будет прекращено общее пользование парковками, расположенными у здания тюменского технопарка (ул. Республики, 142)", – рассказали в администрации города.

Участников дорожного движения просят заранее планировать маршруты и места для парковки, соблюдать Правила дорожного движения.

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# парковка , Тюменский нефтегазовый форум

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