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Тюменский вокзал стал съемочной площадкой для фильма "Вахтовый метод"

Общество, 12:23 22 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Съемки фильма "Вахтовый метод" с актером Михаилом Тройником прошли на тюменских железнодорожных объектах с 18 по 20 сентября. Площадками стали вокзал, локомотивное и сортировочное депо "Войновка", пассажирский поезд, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Первые сцены снимали в поезде на направлении Тюмень – Тобольск и на территории станции Войновка. Для съемок железнодорожники подготовили 4 плацкартных и 2 купейных вагона, 58 комплектов постельного белья, 70 стаканов с подстаканниками, 7 комплектов формы сотрудников РЖД.

Добавим, в фильме также снимаются Ирина Горбачева, Анна Уколова и другие. Выход на большие экраны ожидается осенью 2023 года.

пресс-служба СвЖД | Фото: пресс-служба СвЖД

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# Войновка , РЖД , съемки

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