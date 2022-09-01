Ишимскому театру нужен молодой актер для взрослых спектаклей

| Фото: администрация Ишима (архив) | Фото: администрация Ишима (архив)

Пока мы сосредоточены на детских постановках, потому что один из актеров основного состава продолжил свою творческую деятельность в областной столице. На нем были завязаны несколько спектаклей, поэтому о взрослых премьерах будем говорить, когда найдем подходящего актера в возрасте от 20 до 33 лет.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил главный режиссер Ишимского народного театра Данил Султанов.

"Прошлый театральный сезон закончили отличным детским спектаклем "Кот Леопольд и его друзья". Он интересен тем, что костюмы мы впервые полностью шили сами, без помощи ателье, использовали сложный грим. С постановкой все лето гастролировали, показали двенадцать раз в Тюмени и четыре – за пределами области. Сейчас предложим его нашим юным театралам", - рассказал главный режиссер.

К декабрю текущего года труппа рассчитывает представить новый спектакль про Незнайку по мотивам произведений Николая Носова. Из нескольких книг об этом любимом детьми персонаже ведущий актер народного театра Константин Ларичев подготовил интересный драматургический материал, пока пьеса в работе и без названия.

Также в производстве второй спектакль по английским лимерикам – коротким шутливым стихотворениям, любимыми и детьми, и взрослыми. На выходе должна получиться занимательная интермедия.

Данил Султанов добавил, что 22 и 23 сентября в 16 часов продолжится набор желающих для участия в театральной постановке "Алые паруса" в рамках грантового проекта-победителя школы № 2 "Театральный навигатор". Для прослушивания необходимо подготовить басню, прозу или любимое стихотворение. Кастинг состоится в Ишимском театре на ул. Курганской, 1.

Тем молодым людям, которые мечтают о театральных подмостках и хотят попробовать себя в актерской профессии, предлагают звонить в театр с 17 до 18 часов, кроме понедельника и вторника по телефонам 8 902 624 27 64, 8 (34551) 6-91-40.

По словам Данила Султанова, театр подал заявку на грант. Проект предполагает возобновление показа спектакля "Барабанщица", который принес ишимскому театру звание народного 30 октября 1959 года. Он о Великой Отечественной войне и победе русского народа над фашизмом, что сейчас прозвучит особенно актуально.

Инна Кондрашкина