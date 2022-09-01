Геннадий Чеботарев: объединившись мы победим

| Фото: информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

Объединившись мы вместе победим, об этом сказал председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев на патриотической акции "Своих не бросаем", которая прошла на Цветном бульваре Тюмени. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области 23 сентября.

"Так долго ждали референдума жители Донбасса. Тюменская общественная палата заключила соглашение с общественной палатой Луганской народной республики и мы уже сотрудничаем с ней. Мы знали настроение жителей. Объединившись вместе мы победим. Так было и так будет", - убежден общественник.

Чаяния и надежды, которые связывают жители Донбасса с референдумом, выразила жительница города Херсон Екатерина Бачурина, живущая в данный момент в Тюмени.

"Мы как беженцы приехали сюда из Херсона. Для нас этот референдум очень важный. Очень переживаем, хотим быть Россией и надеемся, что мы победим. Почему говорю: мы, потому что считаем себя россиянами. Так есть, было и будет", - сказала Екатерина Бачурина.

Видео информационного центра правительства Тюменской области.

Напомним, более 10 тысяч неравнодушных тюменцев и гостей города пришли, чтобы выразить свою поддержку специальной военной операции России, референдумов на Донбассе и освобожденных территориях Украины.