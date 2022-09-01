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В школах Тюменской области уроки посвятили дорожной безопасности

Общество, 13:36 24 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область присоединилась ко Всероссийской неделе безопасности дорожного движения. До конца сентября сотрудники ГИБДД будут нести службу на пешеходных переходах у школ, усилят контроль за соблюдением правил перевозки детей в автомобилях, сообщает областная Госавтоинспекция.

Акции по предупреждению детской дорожной безопасности прошли уже во всех школах региона. Госавтоинспекторы провели более 400 уроков дорожной безопасности. Перед школьниками выступили руководитель ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер, его заместители, руководители территориальных подразделений ГИБДД.

За безопасность детей на дорогах выступили "родительские патрули", представители общественности, депутаты, руководители муниципальных образований. В акциях по предупреждению детской аварийности на дорогах приняли участие уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов, тюменские спортсмены и деятели культуры.

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# ГИБДД Тюменской области , дорожная безопасность

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