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Эксперты советуют тюменцам вести учет финансов и оптимизировать расходы

Общество, 14:38 24 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Оптимизировать свои расходы и вести учет финансов советуют тюменцам эксперты. Важно анализировать свои статьи доходов и расходов и трезво оценивать траты, пишет "Тюменская область сегодня".

Ведение учет дает возможность ставить цели, рассчитывать, сколько времени понадобится для их достижения, реальны ли они. А имея цель, легче отказываться от ненужных покупок и копить.

Учет финансов лучше вести в удобном для каждого формате. Это могут быть записи в тетради либо электронные приложения. Также важно выбирать комфортный режим фиксирования доходов и расходов: раз в неделю или ежедневно. Правила ведения бюджета можно установить самостоятельно.

Эксперт также советует подумать о том, как увеличить доходы. Так, можно получать кэшбэки, держать деньги на счетах под проценты, пользоваться реферальными программами, возвращать налоговые вычеты, продавать ненужные вещи.

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