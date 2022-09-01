Строительство крупной ГРС в Ишимском районе завершат к концу 2022 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строительство газораспределительной станции Ишим-2 и межпоселкового газопровода от ГРС до п. Новоселезнево в Тюменской области планируется завершить в декабре 2022 года. Эти крупные объекты возводятся в рамках программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы, сообщает департамент ЖКХ Тюменской области.

Введение новых объектов в эксплуатацию поможет решить проблему ГРС Ишим, мощность которой полностью распределена на действующих потребителей, а возможности подключить новых нет.

Благодаря этим мероприятиям в восемь сел и деревень природный газ придет впервые, здесь строительство уличных сетей ведется в рамках региональной программы газификации. Уже построено 22,5 км в с. Большая Ченчерь, д. Малая Ченчерь, п. Челюскинцев, д. Долматово.

До конца 2022 года планируется завершить работы еще в четырех населенных пунктах. А первые дома планируется подключить к газу в начале 2023 года, что позволит решить поставленные президентом России задачи по социальной догазификации.