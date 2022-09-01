  • 25 сентября 202225.09.2022воскресенье
  • USD58,1006
    EUR56,4751
  • В Тюмени 9..11 С 6 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени больше всего младенцев рождается в среду

Общество, 14:36 25 сентября 2022

пресс-служба областной больницы №3 | Фото: пресс-служба областной больницы №3

Больше всего младенцев рождается в среду в Тюмени. А вот в понедельник, как правило меньше всего. При этом средний вес новорожденных 3,5 кг, рост – 52,39 см. Больше всего рожениц 29 лет, такие данные приводит Фонд социального страхования по Тюменской области.

В 17 лет и младше, мамами стали 26 девушек, одна жительница Тюменской области решилась стать мамой, перешагнув 50-летний рубеж. Первого малыша женщины предпочитают рожать в возрасте 24 лет, второго, третьего и последующих, чаще всего – в 34-35 лет.

В этом году пик рождаемости зафиксирован в июле.

Отметим, что за 8 месяцев 2022 года, по временной нетрудоспособности женщинам в регионе выплатили – 3 млрд 616,56 млн. рублей, в том числе по уходу за детьми - 433,65 млн. рублей. По беременности и родам - 953,05 млн. рублей, в качестве единовременных пособий по рождению ребенка выплачено - 158,08 млн. рублей, по уходу за ребенком до полутора лет – 1 млрд 293,75 млн. рублей, сообщает "Мегатюмень".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# демография , рождаемость , ФСС

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:53 25.09.2022Гран-при фестиваля "Зазеркалье" завоевал Тюменский театр кукол
15:02 25.09.2022 Тюменским садоводам дали рекомендации по посадкам лука, чеснока, моркови под зиму
14:36 25.09.2022В Тюмени больше всего младенцев рождается в среду
13:48 25.09.2022Фотографы назвали самые красивые места осенних фотосессий в Тюмени