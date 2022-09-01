В Тюмени больше всего младенцев рождается в среду

| Фото: пресс-служба областной больницы №3 | Фото: пресс-служба областной больницы №3

Больше всего младенцев рождается в среду в Тюмени. А вот в понедельник, как правило меньше всего. При этом средний вес новорожденных 3,5 кг, рост – 52,39 см. Больше всего рожениц 29 лет, такие данные приводит Фонд социального страхования по Тюменской области.

В 17 лет и младше, мамами стали 26 девушек, одна жительница Тюменской области решилась стать мамой, перешагнув 50-летний рубеж. Первого малыша женщины предпочитают рожать в возрасте 24 лет, второго, третьего и последующих, чаще всего – в 34-35 лет.

В этом году пик рождаемости зафиксирован в июле.

Отметим, что за 8 месяцев 2022 года, по временной нетрудоспособности женщинам в регионе выплатили – 3 млрд 616,56 млн. рублей, в том числе по уходу за детьми - 433,65 млн. рублей. По беременности и родам - 953,05 млн. рублей, в качестве единовременных пособий по рождению ребенка выплачено - 158,08 млн. рублей, по уходу за ребенком до полутора лет – 1 млрд 293,75 млн. рублей, сообщает "Мегатюмень".