Первыми в Аромашевском районе завершили уборочную страду хлеборобы СП "Голышмановское"

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Хлеборобы СП "Голышмановское" первыми в Аромашевском районе завершили уборочную страду. Об этом в своем Telegram-канале написал глава района Игорь Власов.

Предприятие, по его словам, имеет самую большую посевную площадь в районе.

"Обмолот зерновых и зернобобовых проведен на площади 7 тысяч 715 гектаров, валовый сбор в бункерном весе составил 20 тысяч 256 тонн, средняя урожайность в бункерном весе по предприятию составила 26 центнеров с гектара", - сообщил он.

По оперативной информации от управления сельского хозяйства района, на 21 сентября обмолочено зерновых культур по Аромашевскому району на площади 14 тыс. 161 гектар, что составляет 62 % от плана.

"Рожь обмолочена полностью, пшеница – на 40 %, ячмень обмолочен на 98 %, овёс – 92 %. К уборке льна ещё не приступали. Рапс обмолочен на 51 %", - сообщила начальник управления сельского хозяйства Аромашевского района Светлана Волкова.

Параллельно с уборкой аграрии ведут осеннюю обработку почвы, работы прошли на площади более 5, 7 тыс. гектаров, что составляет 35 % от плана. Засыпан семенной фонд на посевную 2023 года в объёме 6 тыс. 105 тонн, что составляет 85 % от потребности.