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В Ижевск направлены самолеты МЧС с группами врачей

Общество, 18:28 26 сентября 2022

департамент здравоохранения Тюменской области (архив) | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области (архив)

Правительство окажет всю необходимую помощь в связи с трагедией в школе в Ижевске. Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой взять этот вопрос под личный контроль, сообщает Telegram-канал правительства России.

В Ижевск по поручению президента вылетели министр просвещения Сергей Кравцов и министр здравоохранения Михаил Мурашко. В Удмуртию также направлены самолеты МЧС с группами врачей.

Трагедия произошла утром 26 сентября. В школу № 88 ворвался мужчина, который открыл стрельбу. По предварительным данным, погибли 13 человек, 23 ранены.

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# стрельба в школе

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