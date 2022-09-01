В Ижевск направлены самолеты МЧС с группами врачей

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области (архив) | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области (архив)

Правительство окажет всю необходимую помощь в связи с трагедией в школе в Ижевске. Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой взять этот вопрос под личный контроль, сообщает Telegram-канал правительства России.

В Ижевск по поручению президента вылетели министр просвещения Сергей Кравцов и министр здравоохранения Михаил Мурашко. В Удмуртию также направлены самолеты МЧС с группами врачей.

Трагедия произошла утром 26 сентября. В школу № 88 ворвался мужчина, который открыл стрельбу. По предварительным данным, погибли 13 человек, 23 ранены.