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Дни открытых дверей "Волонтеры ЮИД" пройдут для тюменских школьников

Общество, 15:25 27 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дни открытых дверей "Волонтер ЮИД" для юных тюменцев пройдут в школе № 68 28-29 сентября. За два дня ребят познакомят с профессиями, связанными с обеспечением безопасного дорожного движения, сообщают организаторы.

Участники мероприятия пройдут тестирование на профориентацию и выявят свою предрасположенность к профессиям, получат консультацию относительно выбора места для дальнейшего обучения. В интерактивных зонах школьники закрепят полученные знания вместе с тренером и получат памятные призы и подарки. Также состоятся различные лекции и дискуссии.

Помимо Тюмени мероприятия "Волонтер ЮИД" проходят в Нижегородской, Владимирской, Новгородской, Пензенской, Саратовской и Астраханской областях, а также в республиках Калмыкия, Алтай и Дагестан.

Отметим, движение ЮИД существует в России с 1973 года. В него входит более 450 тыс. участников в возрасте от 8 до 16 лет со всей страны.

Возрастное ограничение: 6+.

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# школьники , ЮИД

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