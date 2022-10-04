Ритмы народов Земли услышат тюменцы в "Доме Машарова"

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение во ВКонтакте | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение во ВКонтакте

Тюменцев приглашают на музыкальную вечеринку "Ритмы народов Земли", которая пройдет в музее "Дом Машарова" 8 октября. Мероприятие проведет музыкант, любитель таинственных этнокультур, коллекционер этнических инструментов Михаил Чащин, сообщает пресс-служба тюменского музейно-просветительского объединения.

Гости услышат старинную индейскую сказку, познакомятся с 15 музыкальными инструментами и попробуют поиграть на них.

Вечеринка состоится по адресу: ул. Ленина, 24. Начало - в 16 часов. Купить билеты можно на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения. Обязательна предварительная запись по телефону: +7 (3452) 46-49-63.