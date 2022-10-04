Жители Тюменской области могут отправиться на онлайн-экскурсию ко Дню учителя в музей Победы

На онлайн-программу, приуроченную ко Дню учителя, пригласил жителей Тюменской области Музей Победы 5 октября. Интернет-пользователи смогут посетить экскурсию по выставке, посвященной подвигу учителей в годы Великой Отечественной, а также присоединиться к тематическому показу в онлайн-кинотеатре. Программа доступна в течение всего дня на сайте.

Как сообщают организаторы, в ходе экскурсии по экспозиции "Подвиг учителя на фронте и в тылу" гид расскажет историю московского учительства — начиная со времен Российской империи и заканчивая современностью. Зрителям расскажут о Московском педагогическом государственном университете - виртуальные гости узнают, где женщины в XIX веке впервые могли получить высшее образование, увидят подлинные предметы, в том числе принадлежавшие основателям университета. Среди раритетов — документы, государственные награды, личные вещи известных педагогов и учащихся.

Значительная часть выставки посвящена подвигу педагогов в годы Великой Отечественной войны. Экскурсовод расскажет не только о самоотверженных преподавателях-ополченцах, но и о профессорах, которые совершили научный прорыв. Среди них, например, Степан Балезин, химик, разработавший раствор для предотвращения коррозии, благодаря чему было введено в строй 5 млн единиц боевой техники. Виртуальным посетителям также представят учебные пособия, зачетные книжки, читательские билеты и тетради военного времени.

Онлайн-кинотеатр Музея Победы представит советский фильм "Первоклассница". Картина режиссера Ильи Фрэза по одноименной повести Евгения Шварца повествует о юной школьнице, которая только начинает свой путь в учебе. Из самолюбивой и капризной девочки под влиянием учительницы и своих новых подружек она превращается в дисциплинированную, общительную и отзывчивую ученицу.