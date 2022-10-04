Семейный фестиваль ГТО в Тюмени принимает заявки до 5 октября

| Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Семейный фестиваль ГТО приглашает тюменцев зарегистрироваться для участия до 5 октября. Мероприятие пройдет в Легкоатлетическом манеже в Тюмени 8 октября, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

Заявки принимают до 5 октября на электронную почту: gtofest@mail.ru либо по адресу: Тюмень, ул. 50 лет Октября, 46/2. Форму заявки, подробные условия можно найти по ссылке.

Добавим, команды должны состоять из четырех членов семьи: ребенок, мама и папа, бабушка или дедушка. Участники посоревнуются в беге на разные дистанции, подтягивании на высокой перекладине, прыжках и других упражнениях. Тюменцы пройдут испытания в соответствии с возрастными ступенями и государственными требованиями.

Более подробную информацию можно телефону 8 (3452) 51-77-14.