В больницу Краснодона в ЛНР прибыли четыре врача из Тюменской области

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Группа врачей из Тюменской области прибыла в Краснодон и уже ведет прием пациентов, сообщила пресс-служба Минздрава Луганской народной республики.

"В Краснодонскую центральную городскую многопрофильную больницу прибыло четыре специалиста из Тюмени, - отмечено в сообщении. - Два хирурга, педиатр и анестезиолог-реаниматолог уже осмотрели 47 человек и провели две операции".

Напомним, Тюменская область взяла шефство над Краснодонским районом ЛНР. Соответствующее соглашение было подписано 5 июня 2022 года.