Кокошники из тобольской соломки представила Тюменская область на выставке-дефиле в Ханты-Мансийске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уникальными кокошниками из тобольской соломки представлена Тюменская область на выставка-дефиле "Нарядная Россия", которая открылась в рамках III Всероссийского форума национального единства в Ханты-Мансийске 4 октября.

Их создаёт уроженка Тобольска Алла Кошкина, которая сейчас работает в Центре национальных культур Нефтеюганска. По ее словам, она собирает необходимый материал для плетения, когда навещает родителей, живущих на юге Тюменской области. А вдохновляется природой и традициями мастеров былых времён.

Костюмы мастерицы Даримы Батомункуевой Забайкальского края выполнены из валяной шерсти и конского волоса. Они теплые, но при этом почти невесомые. Ещё одна из особенность - это узоры. Мотивы народов северного края дополняют бурятские драконы, вышитые на замше.

А в Якутии творческая студия "Уктэл" компилирует историю и моду. На выставку Валентина Порядина привезла костюм, который состоит из шелкового платья-халадай, безрукавки-кэьиэччик, выполненной из плотного сауна и расшитой бисером. Завершает тройку дамская сумка из войлока.

Кульминацией выставки стал показ коллекции традиционных нарядов и их современных версий. Все они выполнены десятками мастеров из разных уголков России. Они следовали всем техникам и канонам рукоделия. Вместе с традиционными нарядами представлены и модные модели подростковой одежды, в которой органично совмещены технологии и история. В изготовлении участвовали дети с ограниченными возможностями здоровья. Они создали эскизы одежды, которую потом сшили мастера и специалисты окружного "Театра костюма".

Оксана Корнеенкова