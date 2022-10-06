Жители Тюменской области присоединятся к Большому этнографическому диктанту

| Фото: сообщество "Большой этнографический диктант — 2022" ВКонтакте | Фото: сообщество "Большой этнографический диктант — 2022" ВКонтакте

Международная акция "Большой этнографический диктант" пройдет с 3 по 8 ноября 2022 года на сайте miretno.ru. Это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности, сообщают организаторы.

Задания диктанта оформлены в виде теста из 30 вопросов. При этом 20 вопросов – это общефедеральная часть, единая для всех участников, еще 10 – региональная часть, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации. Время прохождения диктанта составит 45 минут, максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Чтобы участвовать в акции, необходимо в любой день с 3 по 8 ноября зайти на сайт miretno.ru, нажать на кнопку "Пройти диктант", заполнить контактные данные и ответить на 30 вопросов. Сертификат участника с указанием результатов сформируется сразу после прохождения теста в электронном виде.

В 2022 году у участников сохраняется возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники.