Более ста деревьев дополнят парк Пограничников в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Более ста деревьев дополнят парк Пограничников в районе Казарово в Тюмени 5 октября, сообщает администрация города.

В 14 часов специалисты МКУ "ЛесПаркХоз" и департамента городского хозяйства вместе с заместителем главы города Владимиром Кильтау и руководителем управы Центрального административного округа Артемом Павлюченко высадят молодые лиственницы, сосны, голубые и зеленые ели, клены Гиннала, яблони Недзвецкого, Роялти и ягодные.

В 2022 году в рамках исполнения плана озеленения территории города Тюмени на 2021–2023 годы на территории города планируют высадить 8 тыс. 71 зеленое насаждение.

Такие улицы как Монтажников (участок от ул. Федюнинского до ул. Павла Шарова), Малая Боровская, 28, Таллинская, 1, Широтная, 181а, Червишевский тракт в районе ТЦ "Континент", бульвар Бориса Щербины и Сказочный бульвар украсили уже 1 тыс. 569 деревьев и 2 тыс. 840 кустарников.