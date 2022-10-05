В Уватском районе более 600 домов подключат к газу после строительства ГРС

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 600 индивидуальных жилых домов и социально значимых объектов Уватского района смогут подключиться к газовым сетям благодаря новому газопроводу и ГРС в Демьянке. Проектирование объекта завершается, строительство начнется в 2023 году и продлится два года, сообщает региональный департамент ЖКХ.

Газораспределительная станция станет источником газоснабжения для поселка Демьянка и села Демьянское. Помимо подключения к газу индивидуального жилья и социальных объектов, в селе Демьянское появится возможность перевода на газ нефтяной котельной, к которой подключено, в том числе, 87 многоквартирных и индивидуальных жилых домов.

Создание нового объекта предусмотрено в программе развития газоснабжения и газификации Тюменской области на 2021–2025 годы. Работы проводит единый оператор газификации ООО "Газпром газификация".