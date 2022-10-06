Президент России обсудил с финалистами конкурса "Учитель года - 2022" важность патриотического воспитания

| Фото: пресс-служба президента России | Фото: пресс-служба президента России

Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с призерами конкурса "Учитель года России – 2022", в том числе с его победителем Дмитрием Лутовиновым, а также финалистами телешоу "Классная тема!" 5 октября. Об этом сообщает Министерство просвещения России.

Глава государства обсудил с педагогами вопросы организации образовательного процесса в стране, включая новые регионы, условия работы учителей, содержание образовательных и воспитательных программ. Кроме этого, было много сказано про развитие инфраструктуры школ, патриотическое воспитание и многое другое.

"Нужно передать ребятам нравственный культурный код нашего народа, исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности, извращенное толкование истории. Для этого уже со следующего учебного года в школах на всей территории нашей страны, включая новые регионы, будут введены единые обязательные подходы к организации воспитательной работы с подрастающим поколением, а также к преподаванию общественно значимых предметов", – заявил президент России.