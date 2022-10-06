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В Тюмени обновили участок дороги по Старорощинскому шоссе

Экономика, 13:03 06 октября 2022

Тюмень - наш дом | Фото: Тюмень - наш дом

Участок Старорощинского шоссе от объездной до ул. В. Полякова обновили в Тюмени. Протяженность дорожного полотна составила 1 км, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее дорога имела множество просадок из-за раскопок, которые проводили сетевые организации. К ремонтным работам дорожники приступили в конце апреля. Методом фрезерования заменили асфальтобетонное покрытие, ликвидировали деформацию земляного и дорожного полотна, провели укрепление обочин. Также были восстановлены остановочные карманы, установлены дорожные знаки, которых не хватало, и нанесена разметка.

Отметим, всего в 2022 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" дорожное полотно обновили на девяти улицах Тюмени общей протяженностью 8,8 км. За пять лет по нацпроекту в городе отремонтировано около 130 км дорожного полотна на 155 объектах.

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# национальный проект Безопасные и качественные дороги , ремонт дорог

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