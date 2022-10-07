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Тюменский застройщик получил 6,5 млрд рублей на строительство ЖК "На Ирбитской"

Экономика, 12:32 07 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Компания "Страна Девелопмент" получила 6,5 млрд рублей проектного финансирования от банка ДОМ.РФ на возведение жилого комплекса "На Ирбитской" в Тюмени. Общая площадь ЖК на 1 тыс. 480 квартир составит 102 тысяч кв. м. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2026 г., сообщает Институт развития ДОМ.РФ.

"Это первый в Тюменской области квартал, который будет построен на землях ДОМ.PФ с применением разработанного компанией стандарта комплексного развития территорий", - говорится в сообщении.

Отметим, что по данным по данным портала наш.дом.рф на 6 октября в Тюменской области возводится около 2,7 млн кв. м жилья, из них более 90 % – с использованием счетов эскроу.

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# дом , жилищное строительство , жилой квартал , рф

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