Небольшие дожди ожидаются в Тюмени в выходные

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Небольшие дожди прогнозируют синоптики в Тюмени в ближайшие выходные, 8 и 9 октября.

По данным центра Фобос, 8 октября в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 8 градусов, ночью столбики термометров опустятся до плюс 4. Ветер западный со скоростью 2 метра в секунду.

9 октября синоптики прогнозируют малооблачную погоду, вероятность осадков сохранится. Дневная температура воздуха повысится до плюс 13 градусов, ночная опустится до плюс 7. Ветер подует с запада со скоростью 5 метров в секунду.

В начале следующей недели теплая погода сохранится. 10 и 11 октября воздух днем будет прогреваться до 13-15 градусов, однако ожидается сильный ветер с порывами до 12 метров в секунду.

12 октября осадков синоптики не прогнозируют, будет по-прежнему тепло – до плюс 12 градусов днем.

Любовь Голышева