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Около 300 спортсменов выступят на соревнованиях по рукопашному бою в Тюмени

Спорт, 14:25 07 октября 2022

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Около 300 спортсменов из Тюмени, Тобольска, Ишима, Ярковского, Нижнетавдинского, Вагайского районов примут участие в чемпионате и первенстве Тюменской области по рукопашному бою, которые пройдут в Тюмени 8 октября. В 2022 году в поединках примут участие 30 спортсменок, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

"Отличная возможность понаблюдать за выступлениями именитых мастеров. У нас много достойных спортсменов. В прошлом году мы заняли второе командное место на чемпионате УФО, а до этого два года подряд были первыми. И в окружных первенствах тоже всегда в призерах", - рассказал президент областной федерации рукопашного боя Виталий Мартьянов.

По итогам областных состязаний сформируют сборную региона, которая представить область на чемпионате и первенстве УФО. Эти соревнования пройдут в конце октября и в декабре.

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# первенство , рукопашный бой

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