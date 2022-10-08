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На киберспортивном форуме в Ялуторовске участников обучат основам геймдизайна

Общество, 09:21 08 октября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Основам геймдизайна и программирования обучат участников киберспортивного форума, который пройдет в молодежном социально-деловом центре Ялуторовска 15 и 16 октября. Спикером экспертной площадки станет серебряный медалист Финала IX Национального чемпионата WorldSkills Russia – 2021 по компетенции "Интернет вещей" Петр Кривощеков.

"Киберспорт часто ассоциируется с развлечениями — это замедляет профессиональное развитие сферы. На форуме мы развеем стереотипы и расскажем о востребованности киберспорта и IT в целом", — прокомментировал руководитель проекта киберспортивного форума Александр Фаткулин.

Кроме обучения, пройдут и турниры по онлайн-играм CS:GO и Dota 2. Победители и призеры получат призы. В завершение форума команда проекта совместно с "Молодежным социально-деловым центром" города Ялуторовска проведет состязание по танцевальной видеоигре Just Dance.

Регистрация участников продлится до 14 октября, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".

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# киберспортивный форум , Ялуторовск

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