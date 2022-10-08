  • 8 октября 20228.10.2022суббота
  • В Тюмени 7..9 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Дымку и запах гари принесло в Тюмень от природных пожаров в Свердловской области

Общество, 11:05 08 октября 2022

информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

Запах гари и дымка над Тюменью вызваны природными пожарами в Свердловской области. Это подтверждается данными космического и авиационного мониторингов пожарной опасности, который при соответствующем классе пожарной опасности проводится в регионе ежедневно, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

С учетом юго-западного направления, ветер приносит запах гари на территорию Тюмени из Тугулымского района Свердловской области.

Напомним, в Тюменской области лесопожарная обстановка находится под контролем. На утро действовало 5 локализованных лесных пожаров, ведется работа по их ликвидации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дымка , пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:41 08.10.2022Тюменский врач: головные боли и усталость сигнализируют о заболеваниях щитовидной железы
11:05 08.10.2022Дымку и запах гари принесло в Тюмень от природных пожаров в Свердловской области
10:28 08.10.2022Педагоги Тюменской области в числе лауреатов престижной естественнонаучной премии "ИСТОК"
09:58 08.10.2022Произведения Брамса исполнят Тюменский филармонический оркестр и скрипач Максим Федотов