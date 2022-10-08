Дымку и запах гари принесло в Тюмень от природных пожаров в Свердловской области

| Фото: информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

Запах гари и дымка над Тюменью вызваны природными пожарами в Свердловской области. Это подтверждается данными космического и авиационного мониторингов пожарной опасности, который при соответствующем классе пожарной опасности проводится в регионе ежедневно, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

С учетом юго-западного направления, ветер приносит запах гари на территорию Тюмени из Тугулымского района Свердловской области.

Напомним, в Тюменской области лесопожарная обстановка находится под контролем. На утро действовало 5 локализованных лесных пожаров, ведется работа по их ликвидации.