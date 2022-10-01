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Хлеборобы Исетского района в среднем намолачивают по 38 центнеров с гектара

Экономика, 15:29 10 октября 2022

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Хлеборобы Исетского района вышли в лидеры по урожайности полей – здесь в среднем намолачивают по 38 центнеров с гектара, сообщает департамент АПК Тюменской области.

Средняя урожайность полей Заводоуковского района составляет по 35 центнеров с гектара, Тюменского и Ишимского районов - 33 центнеров с гектара.

В целом по Тюменской области средняя урожайность составляет 28 центнеров с гектара. На 10 октября обмолочено 92 % посевных площадей, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур достиг 1 млн 839 тыс. тонн.

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# АПК , уборочная кампания

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