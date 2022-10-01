Хозяйства десяти районов Тюменской области убрали картофель

| Фото: департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

На полях Юргинского, Сладковского, Викуловского, Уватского, Тобольского, Ярковского Абатского, Армизонского, Нижнетавдинского и Ялуторовского районов собран весь урожай картофеля.

Близки к завершению страды картофелеводы Упоровского (98%), Заводоуковского (97%) и Тюменского (96%) районов.

В целом по Тюменской области, по данным областного департамента АПК, урожай картофеля собран с 97 % полей, валовой сбор достиг 222,8 тыс. тонн, на сегодня средняя урожайность составляет 287 ц/га.