В Тюменской области план по строительству жилья выполнен на 83 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 83 % выполнен план по строительству жилья в Тюменской области в 2022 году. В регионе должно быть введено более 1,6 млн кв. м жилья. Об этом рассказал начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов на пленарной сессии форума "Недвижимость - 2022" в Тюмени 11 октября.

"В регионе работают 107 застройщиков, которые реализуют более 300 жилищных проектов. В общей сложности сейчас строится 3,6 миллиона квадратных метров жилья. Это серьезный задел на будущие годы. Как минимум на следующие два года вводом обеспечены. Безусловным трендом, который развивается в последние два года, стала большая доля ввода в общем объеме индивидуальных жилых домов. В прошлом году – это 47 % ИЖС, в этом - уже 53 % и предпосылок для снижения нет", - подчеркнул Павел Перевалов.

Он также отметил, что застройщики Тюменской области полностью перешли на работу через проектное финансирование.

"Счетами эскроу защищены все жилищные проекты. Сегодня только 19 домов возводятся по старым правилам. За ходом их строительства мы пристально наблюдаем. Они тоже будут достроены", - прокомментировал руководитель.

По мнению Павла Перевалова, большой потенциал для региона заложен в механизме комплексного развития территорий. В Тюменской области уже реализуются 13 проектов КРТ.

"Реализуются разные механизмы КРТ – жилой застройки, незастроенных территорий, нежилой застройки. Проекты привлекательны для девелоперов, и это говорит о том, что деятельность застройщиков в ближайшие годы будет устойчивой и будет обеспечивать работой и доходом огромное количество наших земляков. Мы собрались с вами в непростое время, но именно сейчас важно держать руку на пульсе и обсуждать все подходы и идеи, которые позволят отрасли сохранять и развивать не только риелторскую отрасль, но и тесно с ней взаимосвязанную отрасль строительства", - уточнил начальник ГУСа.

Также, по его словам, все значимые достижения Тюменской области в сфере строительства, которые отмечены на федеральном уровне, вплотную зависят и от труда труда риелторов.

Отметим, что Западно-Сибирский форум "Недвижимость" впервые за два года проводится в очном режиме в Тюменском технопарке. Организатором является Объединение риелторов Тюменской области, в которое входят 2,5 тыс. профессиональных участников рынка. Для риелторов, девелоперов и специалистов на протяжении всего дня проходят сессии и обсуждения с участием федеральных и региональных экспертов.

Оксана Корнеенкова