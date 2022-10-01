Тюменские биологи разрабатывают средства борьбы с вредителями для агрохолдингов

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Линейку новых средств борьбы с вредителями разрабатывают ученые Тюменского госуниверситета. Работа ведется в рамках сотрудничества с агродивизионом УГМК - ООО "Агро-Актив" — одним из крупнейших агрохолдингов в УФО.

На предприятии холдинга АО "Тепличное", находящимся в Свердловской области, побывали специалисты Института экологической и сельскохозяйственной биологии ТюмГУ. Они обсудили выход на испытания новых видов энтомофагов — клещей и насекомых, обеспечивающих контроль численности вредоносных членистоногих.

Как сообщили в управлении стратегических коммуникаций вуза, в Институте X-BIO за последние годы создана линейка новых средств борьбы с вредителями и болезнями культурных растений. Благодаря тюменским ученым в культуру введен новый, ранее не известный науке и потенциально высокоэффективный вид энтомофагов — хищный клещ из семейства Phytoseiidae. Этот вид клещей поможет заменить виды, поставляемые на российский рынок защиты растений зарубежными компаниями.

Испытания эффективности применения нового вида клещей завершаются во Всероссийском институте защиты растений, разработкой уже заинтересовались агропредприятия Ирана.