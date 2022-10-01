В Тюмени проводили мобилизованных ямальцев на доподготовку в центры Южного военного округа РФ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подразделения, сформированные из солдат Ямала, проводили в Тюмени на доподготовку в центры Южного военного округа РФ 12 октября. Поезд отправился с железнодорожного вокзала под марш "Прощание Славянки".

К мобилизованным с напутственным словом обратилась депутат Тюменской областной думы Ирина Соколова.

"Дорогие мои земляки, сегодня вы отправляетесь на помощь людям, которые более восьми лет жили в ужасах войны, которые под разрывы снарядов шли на избирательные участки, чтобы проголосовать и стать гражданами России. Вы идете защищать мирную жизнь и независимость ваших жен и детей, и мы, ваши земляки, гордимся вами. От имени Ямала желаю вам крепости духа и настоящего боевого братства. Будьте спокойны за свои семьи – им обеспечена мощная материальная и социальная поддержка, - напомнила она. - Дорогие ребята, за вами – родная земля, Ямал, ваш дом, ваши жены и семьи, ваши соседи и друзья. Ямал с вами, Ямал гордится вами и ждет вас домой с победой".

Отметим, первые подразделения, сформированные из мобилизованных граждан, в Тюмени проводили 10 октября.