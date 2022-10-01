  • 13 октября 202213.10.2022четверг
  • USD63,7559
    EUR62,5867
  • В Тюмени 12..14 С 5 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени пьяного водителя без прав лишили возможности водить автомобиль

Общество, 15:17 13 октября 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Нарушителей, не в первый раз управляющих транспортом в пьяном виде, сотрудники ГИБДД по Тюменской области отстраняют от участия в дорожном движении, сообщает пресс-служба управления.

Автомобиль Mazda, которым управлял 33-летний водитель, задержали 12 октября на ул. Вокзальной в п. Винзили. Мужчина был пьян, показания алкотестера - 1,09 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Права управления транспортом мужчина не имеет и не в первый раз его задерживают за нетрезвую езду. Два раза это было в 2017 году. Его привлекли к административной, а затем к уголовной ответственности, он получил наказание в виде 200 часов обязательных работ.

На этот раз на него составили административный материал за пьяное вождение без водительского удостоверения, автомобиль эвакуировали.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , дорожное движение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:00 13.10.2022Тюменским семьям мобилизованных волонтеры окажут социальную поддержку
16:58 13.10.2022Тюменец Гадир Байрамов и тоболячка Полина Гаманюк представят регион на XVI Молодёжных Дельфийских играх СНГ
16:47 13.10.2022В Тюмени восстановили работу заградительных фонарей на доме по ул. Беловежская
16:36 13.10.2022В Тюменской области медики выявили 320 случаев коронавируса за сутки