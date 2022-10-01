В Тюмени пьяного водителя без прав лишили возможности водить автомобиль

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Нарушителей, не в первый раз управляющих транспортом в пьяном виде, сотрудники ГИБДД по Тюменской области отстраняют от участия в дорожном движении, сообщает пресс-служба управления.

Автомобиль Mazda, которым управлял 33-летний водитель, задержали 12 октября на ул. Вокзальной в п. Винзили. Мужчина был пьян, показания алкотестера - 1,09 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Права управления транспортом мужчина не имеет и не в первый раз его задерживают за нетрезвую езду. Два раза это было в 2017 году. Его привлекли к административной, а затем к уголовной ответственности, он получил наказание в виде 200 часов обязательных работ.

На этот раз на него составили административный материал за пьяное вождение без водительского удостоверения, автомобиль эвакуировали.