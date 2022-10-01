Более 5 млн рублей получили 107 работников "Теплолюкс-Тюмень" после вмешательства инспекции труда

| Фото: департамент городского хозяйства Тюмени | Фото: департамент городского хозяйства Тюмени

Более 5 млн рублей задержанной зарплаты получили 107 работников компании "Теплолюкс-Тюмень" после вмешательства Государственной инспекции труда в Тюменской области. Задолженность образовалась из-за того, что работодатель не рассчитался с сотрудниками за август 2022 г.

Сотрудники обратились в трудовую инспекцию, после чего на предприятии прошла проверка. По ее результатам организацию включили в реестр предприятий-должников. Вопрос погашения задолженности по заработной плате в "Теплолюкс-Тюмень" находится на контроле инспекции, уточнили в ведомстве.

Отметим, что тюменская компания осуществляет энергосберегающее отопление жилых и нежилых помещений.