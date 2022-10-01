  • 14 октября 202214.10.2022пятница
  • USD63,4917
    EUR62,5903
  • В Тюмени 12..14 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Ветхие сети заменили на улице Олимпийской в Тюмени

Экономика, 17:29 14 октября 2022

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Ветхие сети заменили в районе ул. Олимпийской в Тюмени в срок - к 15 октября во всем городе необходимо завершить плановые раскопы и восстановить нарушенное благоустройство.

Как сообщает городская администрация, зимой жители дома № 8 и соседних многоэтажек не столкнутся с перебоями с подачей тепла и горячей воды.

В ходе масштпбных работ на участке от центра культуры и искусств "Современник" до молодежного театра "Ангажемент" заменены трубы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# водопровод , тепловые сети

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:29 14.10.2022Ветхие сети заменили на улице Олимпийской в Тюмени
17:07 14.10.2022Новая дорога в Аромашевском районе открыла прямой путь на север Тюменской области
16:34 14.10.2022От мечты к реальности один шаг: тюменцы приобретают загородную недвижимость по сельской ипотеке
15:51 14.10.2022Сбер профинансировал строительство ЖК Norden в Тюмени