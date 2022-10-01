Ветхие сети заменили на улице Олимпийской в Тюмени

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Ветхие сети заменили в районе ул. Олимпийской в Тюмени в срок - к 15 октября во всем городе необходимо завершить плановые раскопы и восстановить нарушенное благоустройство.

Как сообщает городская администрация, зимой жители дома № 8 и соседних многоэтажек не столкнутся с перебоями с подачей тепла и горячей воды.

В ходе масштпбных работ на участке от центра культуры и искусств "Современник" до молодежного театра "Ангажемент" заменены трубы.