В Тюмени готовятся открыть стелу "Город трудовой доблести"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 95 % готова стела "Город трудовой доблести" и прилегающая территория будущего сквера Машарова в Тюмени. Открыть объект торжественно планируется 31 октября.

Как отметил в ходе выездного совещания глава Тюмени Руслан Кухарук, уникальность тюменского проекта состоит в том, что, помимо самой стелы, он включает в себя два входных пилона и амфитеатр.

"Это будет не просто мемориальная зона и место проведения торжественных мероприятий. По большому счету мы оказываемся в амфитеатре под отрытым небом, в лектории, где можно проводить уроки мужества, встречаться с ветеранами. Мы создаем живую зону, куда можно прийти не только в памятные дни и праздники, но и в любой день", - отметил Руслан Кухарук.

Один из пилонов с надписью "Тюмень фронту" и выдержками из газеты "Красное знамя" уже готов. Здесь архивные документы и фотографии военного времени перенесены на металл. По словам главы города, это своего рода мост, который соединяет тех, кто жил и трудился в Тюмени во время Великой Отечественной воны, и современных горожан.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Открыть памятный знак в честь трудового подвига тюменцев в годы Великой Отечественной войны планируется 31 октября. Дата выбрана неслучайно – в этот день в 1941 году Тюменская судоверфь и эвакуированные предприятия НКСП были объединены и объединению присвоено наименование "Тюменский завод № 639 НКСП". По предложению ветеранов в день открытия стелы будет заложена капсула времени для будущего поколения, которую откроют в год 100-летия Победы – в 2045 году.

Сама стела высотой 1945 сантиметров будет иметь подсветку на протяжении всей высоты. Наверху с одной стороны уже появился герб Тюмени, а с обратной – указ президента России о присвоении нашему городу почетного звания.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, 20 мая 2021 года Тюмени присвоено почетное звание РФ "Город трудовой доблести", в связи с чем должна быть установлена стела с изображением герба Тюмени и текстом указа президента страны о присвоении городу звания. Концепцию и место установки стелы выбирали горожане в сентябре 2021 года. По итогам конкурса на разработку эскизного проекта победу одержала Анастасия Лукина.

Любовь Голышева