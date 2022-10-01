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Казаки Тюменской области готовятся к мобилизации

Общество, 19:35 14 октября 2022

координационный совет национальных объединений Тюменской области | Фото: координационный совет национальных объединений Тюменской области

Учебно-полевые сборы по подготовке казаков к действиям при мобилизации Тюменского гарнизона проходят с 14 по 16 октября.

В тренировочных занятиях участвует личный состав отдельского казачьего общества области. Всего более 50 казаков из 9 казачьих организаций региона: хуторских, станичных и городских.

В программе сборов теоретические и практические занятия. Казаков обучат владению стрелковым оружием, способам передвижения на поле боя, оказанию доврачебной медицинской помощи в условиях, приближенных к боевым действиям, устройству фортификационных сооружений, основам современных средств и способов ведения разведки в условиях специальной военной операции.

координационный совет национальных объединений Тюменской области | Фото: координационный совет национальных объединений Тюменской области

Первые сборы по подготовке казаков к военной службе состоялись в апреле, напоминает координационный совет национальных объединений Тюменской области.

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# казачество , мобилизация

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