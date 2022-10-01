Дороги к трем СНТ капитально отремонтированы в Тюмени

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Вместо грунтовых появились асфальтированные дороги в районе садоводческих обществ "Большое Царево-1", "Большое Царево-2", "Большое Царево-3", сообщает администрация Тюмени.

Подрядная организация приступила к работам в мае. Основная сложность заключалась в том, что на месте, где должна была проходить капитальная дорога, располагались слабые грунты. Местами приходилось производить выборку торфа глубиной до 2,5 м.

Новая дорога протяженностью 2,5 км имеет две полосы движения. Вдоль проезжей части были спрофилированы откосы, укреплены обочины, организовано водоотведение открытого типа, произведен монтаж наружного освещения, обустроены тротуары и остановочные пункты.

Сначала было положено песчаное основание, затем щебеночное и далее слои асфальтобетонного покрытия. Осталось нанести разметку и установить знаки. Гарантийный срок на верхний слой асфальтобетонного покрытия - четыре года. Земляное же полотно без нареканий должно прослужить восемь лет.

"Владельцы участков СНТ по Велижанскому тракту обращались с просьбой сделать подъездные пути в капитальном исполнении, – рассказал глава Тюмени Руслан Кухарук, – Чтобы была возможность запустить маршруты общественного транспорта и обеспечить качественный подвоз тех, кто здесь проживает, в том числе маломобильных групп населения".

Отметим, что с введением в эксплуатацию капитальной дороги будут продлены схемы движения автобусов, следующих по маршрутам №№ 120 и 120к. В ближайшее время подрядчик установит здесь новые павильоны.