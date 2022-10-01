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Для зрителей из Тюменской области и Краснодона сыграли знаменитые гармонисты в Тобольске

Общество, 16:09 18 октября 2022

пресс-служба тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба тюменского регионального отделения партии "Единая Россия"

Концерт знаменитых гармонистов Александра Ускова, Дмитрия Шилова и Сергея Шалимова прошел в рамках областного фестиваля-конкурса "ГАРМОНиЯ" в Тобольске. Прямую трансляцию выступлений смогли посмотреть тысячи зрителей из Тюменской области, Югры, Ямала, Краснодона и Краснодонского района ЛНР, сообщает пресс-служба тюменского регионального отделения партии "Единая Россия".

"Когда играет гармонь, поет душа человека. Этот музыкальный инструмент является неотъемлемой частью наших национальных традиций, которые важно развивать, а также вдохновлять и поддерживать талантливых гармонистов Тюменской области", — рассказал депутат Госдумы Тюменской области Иван Квитка.

Накануне в Тобольске в зональном этапе конкурса приняли участие 13 гармонистов из Ярковского, Тобольского, Вагайского, Уватского районов и Тобольска. Всего в муниципальных отборочных этапах приняли участи 252 музыканта.

Добавим, впереди еще один зональный этап "ГАРМОНиИ". Фестиваль завершится гала-концертом 18 ноября.

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# гармонисты

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