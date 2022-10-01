Новый маммограф помог выявить около тысячи патологий у пациенток тюменской поликлиники

| Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

2 тыс. 569 исследований провели на новом маммографе в городской поликлинике № 12 с момента его поступления в лечебное учреждение летом 2022 года. Аппарат помог выявить 871 патологию, сообщает областной департамент здравоохранения.

По словам заведующей рентгенодиагностическим отделением поликлиники Ирины Геревич, с появлением в лечебном учреждении нового оборудования повысилась доступность исследования, появилась возможность выбора времени его проведения.

"Конечно, на этом аппарате хорошее качество снимков – он современный, цифровой – все результаты в электронной карте. Благодаря ему выявлено 44 подозрения на злокачественные новообразования, в восьми случаях – с необходимостью хирургического вмешательства", - подчеркнула она.

Добавим, всего с начала года, в поликлинике № 12 выполнено 3 тыс. 941 маммографическое исследование, в том числе 1 тыс. 372 – на передвижном маммографе.