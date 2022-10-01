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Жители Краснодона возвращаются домой после лечения в Тюмени

Общество, 09:20 19 октября 2022

информационный центр правительства Тюменской области

Четверым пациентам из Краснодона и Краснодонского района врачи Тюменской областной клинической больницы № 1 провели операции на глазах, еще двум – на сердце.

19 октября жители Краснодона после лечения в Тюмени отправились домой. Об этом в своем Тelegram-канале рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Оснащение больницы в родном Краснодоне не позволило местным врачам оказать помощь на месте, поэтому было принято решение ехать в Тюмень", - рассказал глава региона.

В настоящее время все краснодонцы чувствуют себя хорошо, они уже прошли реабилитацию в санатории "Градостроитель" и готовы к выписке.

"В Луганске нам не смогли помочь, здесь нас приняли в бесподобном месте. Люди очень добрые. Спасибо России. Я – русский до мозга костей", - поделился житель Суходольска Николай Ярыгин.

"У нас больниц нет, врачи кто уехал, кто на войне. У нас не взялись делать операцию. Такой клиники, как ОКБ №1, я не видела никогда. Сделали операцию, затем я прошла реабилитацию в Градостроителе", - добавила пациентка Любовь Корзун.

Напомним, для лечения в Тюмень прибыли 19 жителей Краснодона и Краснодонского района. Первую группу пациентов встречали на железнодорожном вокзале 1 октября.

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# Краснодон , ОКБ №1

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