В Тюмень из Краснодона доставили на лечение 19 пациентов с тяжелыми заболеваниями

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

19 жителей Краснодона и Краснодонского района прибыли для лечения в Тюмень. Это первая группа пациентов, которую встретили на железнодорожном вокзале 1 октября.

Пациентов сопровождают три человека, среди которых есть медик.

Вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских рассказала, что прибывшим срочно необходима высокотехнологичная медицинская помощь. "К сожалению, оказать эту помощь там, на месте, невозможно, - пояснила она. - В рамках соглашения с Краснодоном и Краснодонским районом Тюменская область отправила туда группу врачей. Сегодня они работают там. Все, что возможно делать в тех условиях, в том числе операционные вмешательства, наши врачи делают".

Кузнечевских уточнила, что в Тюмень в составе первой группы приехали люди с тяжелыми случаями.

"Тюменские медики в Краснодоне провели телемедицинские консультации, пациентов предварительно обследовали. Доктора, которые будут лечить этих людей в Тюмени, уже все про них знают", - сказала директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

У жительницы Краснодона Натальи Яиковой проблемы с сердцем. "Ехали почти трое суток. Пока мы ехали стали гражданами Российской Федерации. Ура! Я благодарна, что нам позволили получить лечение у вас в регионе. Зарплаты у нас маленькие, как таковой работы нет. Наши больницы в критическом состоянии, сейчас их восстанавливают. Технологии у нас не те. После перенесенного инфаркта мне поставили группу инвалидности, я не работаю. Надеюсь, меня вылечат и я выйду на работу", – поделилась женщина.

В Тюмень приехали семьями. Например, пожилая пара Корзун. У Владимира Николаевича диагностирована стенокардия, у его жены Любови Васильевны – катаракта. "У нас сейчас не оказывают такой медицинской помощи. В Тюмени мы впервые. Наш 14-летний внук отдыхал у вас этим летом, ему понравилось. По пути в Тюмень нам позвонили дети и сообщили новость о том, что мы теперь в составе России. Были очень рады", – поделился Владимир Корзун.

Прибывших жителей Краснодонского района сразу увезли по медучреждениям. После дополнительного медицинского обслуживания им окажут всю необходимую операционную помощь. Это эндопротезирование, кардиохирургия, офтальмологические операции. После людей ждет реабилитация в центре "Градостроитель". Их будут сопровождать до отправки домой.

"Мы считаем, что все будет хорошо. Наша тюменская медицина в полном объеме обладает всем необходимым, чтобы оказывать помощь", – заключила Ольга Кузнечевских.

Александра Чайкина