Проект "Моя карьера" поможет женам мобилизованных граждан защитить трудовые права

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Женам мобилизованных граждан и других категорий военнослужащих помогут с вопросом трудоустройства в рамках партпроекта "Моя карьера с "Единой Россией". Защита трудовых прав и карьерный рост женщин станут отдельным направлением проекта, сообщает пресс-служба тюменского регионального отделения партии "Единая Россия".

"7 октября президентом был подписан и вступил в силу закон, который бронирует рабочее место за мобилизованными и ушедшими добровольно на СВО. Это касается и супругов военнослужащих, воспитывающих детей до 17 лет", - рассказал замруководителя думской фракции партии Андрей Исаев.

Он добавил, что такие граждане не могут быть направлены в командировки, привлечены к сверхурочной работе и работе в выходные и праздничные дни без письменного согласия. При сокращении штата на производстве за супругами закрепляется первоочередное право, чтобы они остались на работе.

Проект направлен на то, чтобы федеральные механизмы, которые помогают женщинам получать профессиональную поддержку перед повышением квалификации, четко работали и стали полноценными социальными лифтами. Помощь смогут получить и молодые мамы с маленькими детьми. Проект подразумевает обучение женщин, которые находятся в декретном отпуске. Для этого региональный департамент труда и занятости населения выдает социальный сертификат, а участницы могут самостоятельно выбрать образовательную организацию, где пройдут обучение.