Алексей Ягудин отметил изменения в спортивной инфраструктуре Тобольска

| Фото: пресс-служба администрации Тобольска | Фото: пресс-служба администрации Тобольска

Положительные изменения в спортивной инфраструктуре города Тобольска заметил олимпийский чемпион по фигурному катанию, ведущий шоу "Ледниковый период" Алексей Ягудин. Он приехал в город уже второй раз в рамках большого спортивного проекта ФХД — фестиваля зимних видов спорта Winter Fest, сообщает пресс-служба администрации Тобольска.

"Когда я был в Тобольске в первый раз, в городе была одна ледовая арена, сейчас их уже две. Я знаю, что идет развитие и летних видов спорта - при поддержке СИБУРа в городе действует программа "Тобольск настоящий", по которой строится центр гимнастики, обновляются бассейны. Целиком поддерживаю эту тенденцию. Чем больше таких объектов в городе, тем больше у родителей возможностей отдать своих детей в спорт. И тем более здоровой будет наша нация", - сказал он.

С 230 начинающими фигуристами Алексей Ягудин провел занятия. Ребята получили эмоциональный заряд, который мотивирует и помогает делать дальнейшие шаги в фигурном катании.

"Когда я был маленьким, я тренировался с олимпийским чемпионом Алексеем Урмановым. И для меня это было чрезвычайно важно. Не только в плане советов, но и самого факта, что передо мной человек, который стал олимпийским чемпионом, что это достижимо. И если мой пример также кого-то вдохновит, я буду очень рад. Нет дверей, которые невозможно открыть. Работать надо", - поделился своим секретом успеха Алексей Ягудин.