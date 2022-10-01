Тюменскую молодежь обучат ведению общественно-политической деятельности

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Образовательный проект "Молодежный политический резерв" стартовал в Тюменской области. Участие в нем принимают молодые люди региона, решившие проявить себя в общественной деятельности и политике, сообщает пресс-служба тюменского регионального отделения "Единой России".

Молодые люди встретятся со спикерами федерального уровня, среди которых сенатор от Тюменской области Павел Тараканов, председатель комитета по соцполитике Тюменской облдумы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова, глава Тюмени Руслан Кухарук, а также другие политики и эксперты.

Ребята поучаствуют в дебатах, проведут социологический опрос и снимут по его результатам предвыборный ролик. Также им предстоит разработать предвыборную кампанию, а трое финалистов проекта получат продюсирование в СМИ и социальных сетях, организационную и финансовую поддержку социального проекта, технологическую поддержку на выборах в Тюменскую городскую думу.

Большинство участников – это студенты, у которых нет опыта общественной деятельности. Однако, по словам, организаторов, проект станет для них отличной школой. Он даст возможность заявить о себе и попасть в политический актив региона.

"Политический PR, дебаты, управленческие кейсы, лекции от федеральных и региональных спикеров — все это лишь малая часть образовательного интенсива на пути становления тюменцев, как лидеров общественного мнения. Мы с радостью поможем нашей молодежи воплотить свою мечту в жизнь и попробовать себя в общественно-политической деятельности", - отметил руководитель Тюменского штаба "Молодой Гвардии Единой России" Владимир Сбитнев.