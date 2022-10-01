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Тюменская делегация примет участие в межрегиональном фестивале "Синилгэн"

Общество, 11:18 26 октября 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская делегация примет участие в Межрегиональном фестивале национальных традиций и народного творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России "Синилгэн" с 11 по 14 ноября в Чите.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, мероприятия международного десятилетия языков коренных народов в регионе обсуждали на заседании регионального Координационного совета по вопросам гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений, которое провел губернатор Александр Моор.

Напомним, в области уже состоялись праздник "Тайны народов Севера" в Гилевской роще в Тюмени и концерт "Тутанг ратхар" в археологическом музее-заповеднике на озере Андреевском.

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# Александр Моор , коренные малочисленные народы Севера

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