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Месячник "Белая трость" продлится в Тюменской области до середины ноября

Общество, 16:38 26 октября 2022

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Традиционный месячник "Белая трость" стартовал в Тюменской области. До 15 ноября в регионе пройдут мероприятия, приуроченные к Международному дню Белой трости, сообщает информационный центр областного правительства.

Так, запланированы выступления незрячих авторов и исполнителей, юбилейный концерт танцевального коллектива "Калейдоскоп", выставки. Также состоится круглый стол с представителями Пенсионного фонда РФ по Тюменской области, Управления соцзащиты населения, Гортранспорта и других ведомств.

Тюменская областная организация Всероссийского общества слепых объединяет более 2 тыс. инвалидов по зрению. В ее структуре 10 подразделений. До середины ноября мероприятия пройдут в каждом из них.

В Тюменской области также реализуются проекты, направленные на адаптацию инвалидов по зрению. В их числе "Лаборатория трудоустройства", направленная на создание условий для трудовой и профессиональной адаптации инвалидов, и "Школа тифлокулинарии", где незрячие люди проходят социально-бытовую реабилитацию через обучение кулинарным умениям и навыкам.

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# инвалиды по зрению , незрячие

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