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Три года колонии получила тюменка за похищение 4-летней девочки

Происшествия, 17:48 27 октября 2022

Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области | Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор в отношении жительницы Тюмени, обвиняемой в похищении четырехлетней девочки. Женщине 1984 года рождения назначено три года лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, по версии следствия, вечером 24 июня 2022 года тюменка увела ребенка из многоквартирного жилого дома по улице Харьковской к себе домой обманным путем — под предлогом проводить девочку домой. Там она незаконно удерживала ребенка до момента задержания.

Тюменка была признана виновной по п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение малолетнего).

"В судебном заседании женщина вину признала", — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

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# дети , похищение , приговор

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