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Тюменский психиатр рассказал о рисках использования ноотропов для улучшения работы мозга

Общество, 11:31 30 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О рисках использования ноотропов для улучшения работы мозга рассказал врач-психиатр Областной клинической психиатрической больницы Андрей Ольков. Он отметил, что без острой необходимости к данным лекарствам лучше не прибегать.

Ноотропы – это нейрометаболические препараты, которые способны увеличивать устойчивость нервной системы к гипоксии (пониженное содержание кислорода в тканях) и другим вредным воздействиям. Их обычно назначают, чтобы предотвратить негативные воздействия на нервную систему при других заболеваниях, либо восстановить функции мозга после травм, а также инфарктов и инсультов.

При приеме любого препарата следует обратиться к врачу, чтобы правильно оценить необходимость его применения, возможные побочные эффекты. Бесконтрольный прием препаратов может вызвать эффект противоположный ожидаемому, так как чрезмерное стимулирование обычно приводит к истощению внутренних запасов организма, – рассказал медик "Тюменской области сегодня".

Если самостоятельно и без надзора врача принимать ноотропы могут возникнуть такие побочные эффекты как: тревога, бессонница, раздражительность, апатия. Кроме того, если у человека есть психическое заболевание в анамнезе — оно может обостриться. Именно поэтому назначать такие лекарства может только специалист. "В профилактических целях лучше пользоваться витаминами", – добавил Андрей Ольков.

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# врач , лекарства , психиатрия

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